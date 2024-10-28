iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси установил необычный рекорд и получил за это штраф

Лондонцы слишком грубая команда.
Сегодня, 18:30
Челси / Getty Images
Челси / Getty Images

В рамках чемпионата Англии Челси на своем поле обыграл Ньюкасл (2:1).

Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб установил рекорд по количеству нарушений в АПЛ.

Подопечные Энцо Марески получили шесть или более предупреждений в трех разных матчах. Это первый случай в истории. Теперь Челси должен заплатить Премьер-лиге 75 тысяч фунтов стерлингов в качестве наказания.

Отметим, что сначала Челси получил наказание за матч с Борнмутом (25 тысяч фунтов), а затем с Ноттингемом (50 тысяч).

Подопечные Марески занимают 5 место в турнирной таблице АПЛ, имея 17 очков.

Напомним, одноклубник Мудрика может перейти в немецкий топ-клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Горжусь тобой": жена Довбика поздравила украинца с результатом голосования ЗМ-2024 "Горжусь тобой": жена Довбика поздравила украинца с результатом голосования ЗМ-2024
Манчестер Юнайтед рассматривает возвращение Сульшера из-за проблем с поиском нового тренера Манчестер Юнайтед рассматривает возвращение Сульшера из-за проблем с поиском нового тренера
Фьюри: Усик отложил реванш – ему за это придется заплатить Фьюри: Усик отложил реванш – ему за это придется заплатить
Колапинто опроверг слухи, связывающие его с переходом в Ред Булл Колапинто опроверг слухи, связывающие его с переходом в Ред Булл
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Цуренко, Стародубцевой, Калининой, прогресс Олейниковой и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, украинцы вне топ-300, провал Усру
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа19:50
"Горжусь тобой": жена Довбика поздравила украинца с результатом голосования ЗМ-2024
Европа19:45
Манчестер Юнайтед рассматривает возвращение Сульшера из-за проблем с поиском нового тренера
Бокс19:19
Фьюри: Усик отложил реванш – ему за это придется заплатить
Формула 119:10
Колапинто опроверг слухи, связывающие его с переходом в Ред Булл
Европа18:54
Балотелли стал одноклубником Малиновского
НБА18:46
Майами Хит открыли статую Дуэйна Уэйда, которая не похожа на своего героя
Европа18:30
Челси установил необычный рекорд и получил за это штраф
Европа18:18
Довбик занял 29-е место в голосовании за Золотой мяч-2024
Европа18:10
Лунин претендует на трофей имени Льва Яшина
Европа18:00
Довбик и Хуммельс открыли список лучших футболистов: церемония вручения Золотого мяча-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK