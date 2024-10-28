Челси установил необычный рекорд и получил за это штраф

В рамках чемпионата Англии Челси на своем поле обыграл Ньюкасл (2:1).

Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб установил рекорд по количеству нарушений в АПЛ.

Подопечные Энцо Марески получили шесть или более предупреждений в трех разных матчах. Это первый случай в истории. Теперь Челси должен заплатить Премьер-лиге 75 тысяч фунтов стерлингов в качестве наказания.

Отметим, что сначала Челси получил наказание за матч с Борнмутом (25 тысяч фунтов), а затем с Ноттингемом (50 тысяч).

Подопечные Марески занимают 5 место в турнирной таблице АПЛ, имея 17 очков.

Напомним, одноклубник Мудрика может перейти в немецкий топ-клуб.

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