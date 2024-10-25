Одноклубник Мудрика может перейти в немецкий топ-клуб
Беном Чилвеллом интересуется дортмундская Боруссия.
Защитник лондонского Челси Бен Чилвелл, вероятно, сменит клубную прописку.
Как сообщает TeamTalk, Чилвеллом интересуется дортмундская Боруссия, но он не единственный вариант усиления позиции левого защитника.
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В случае провала переговоров с Беном «шмели» планируют в качестве альтернативы выбрать одноклубника Ильи Забарного Милоша Керкеза.
Отметим, что англичанин провел лишь один матч в текущем сезоне, сыграв 45 минут в Кубке Лиги.
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