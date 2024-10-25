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Одноклубник Мудрика может перейти в немецкий топ-клуб

Беном Чилвеллом интересуется дортмундская Боруссия.
Вчера, 23:38
Бен Чілвелл / Getty Images
Бен Чілвелл / Getty Images

Защитник лондонского Челси Бен Чилвелл, вероятно, сменит клубную прописку.

Как сообщает TeamTalk, Чилвеллом интересуется дортмундская Боруссия, но он не единственный вариант усиления позиции левого защитника.

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В случае провала переговоров с Беном «шмели» планируют в качестве альтернативы выбрать одноклубника Ильи Забарного Милоша Керкеза. 

Отметим, что англичанин провел лишь один матч в текущем сезоне, сыграв 45 минут в Кубке Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Бен Чилвелл

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