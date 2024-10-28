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Балотелли стал одноклубником Малиновского

Легендарный итальянец будет играть в Серии А.
Сегодня, 18:54
Марио Балотелли / genoacfc.it
Марио Балотелли / genoacfc.it

Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли перешел в Дженоаю

Футболист перешел как свободный агент. Детали сделки не указаны. 

Балотелли покинул Адану Демирспор по завершению минувшего сезона. На его счету 16 матчей, в которых он забил семь голов и сделал одну голевую передачу.

Ранее 34-летний игрок дал комментарий насчет своего перехода в Дженоа.

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