Барселона снова испытывает сложности с регистрацией игроков
Барселона опасается, что с нового года снова начнутся проблемы с регистрацией игроков, пишет Diario Sport.
Клуб все еще не получил деньги от фонда Libero, а теперь еще и затягивается подписание нового контракта с Nike.
В начале сезона каталонцы зарегистрировала Дани Ольмо вместо получившего травму Андреаса Кристенсена. Однако защитник уже близок к восстановлению.
К тому же Кристенсену была обещана регистрация, а без дополнительных средств это обещание под угрозой. Как и дальнейшая регистрация с января Дани Ольмо и Пау Виктора.
Вероятней всего, если ситуация не изменится, клубу придется выбирать, кто из игроков останется вне заявки.
Ранее также сообщалось, что Барселона планирует подписание лидера Милана.
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