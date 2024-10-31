Барселона снова испытывает сложности с регистрацией игроков

С января клубу снова придется выбирать, кем пожертвовать.

Барселона опасается, что с нового года снова начнутся проблемы с регистрацией игроков, пишет Diario Sport.

Клуб все еще не получил деньги от фонда Libero, а теперь еще и затягивается подписание нового контракта с Nike.

В начале сезона каталонцы зарегистрировала Дани Ольмо вместо получившего травму Андреаса Кристенсена. Однако защитник уже близок к восстановлению.

К тому же Кристенсену была обещана регистрация, а без дополнительных средств это обещание под угрозой. Как и дальнейшая регистрация с января Дани Ольмо и Пау Виктора.

Вероятней всего, если ситуация не изменится, клубу придется выбирать, кто из игроков останется вне заявки.

Ранее также сообщалось, что Барселона планирует подписание лидера Милана.

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