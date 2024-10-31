Барселона всерьез планирует трансфер звезды Милана летом

Барселона внимательно следит за ситуацией вокруг Рафаэля Леау, утверждает Diario Sport.

Напомним, что португалец сейчас потерял гарантированное место в основе Милана, Фонсека требует от вингера выйти на новый уровень.

И сам Леау, как утверждается, начинает уставать от происходящего в Милане, и может всерьез задуматься о смене клуба.

Прошлым летом Барселона уже интересовалась вингером, но "россонери" отказались продавать португальца, требуя минимум 100 млн евро.

Однако сейчас, а тем более к лету, ситуация может круто измениться. Каталонцы вполне могут отказаться от Нико Уильямса ради Леау, если цена окажется разумной.

Ранее также сообщалось, что Барселона также поборется за вратаря португальского гранда.

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