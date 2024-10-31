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Барселона пытается приобрести основного вратаря клуба, который интересуется Луниным

Диогу Кошта может освободить место для Андрея.
Сегодня, 16:15
Диогу Кошта / Getty Images
Диогу Кошта / Getty Images

Каталонская Барселона собирается усилить свою голкиперскую линию на фоне того, что Марк-Андре тер Штеген второй сезон подряд получает серьезную травму.

Как сообщает издание Relevo, «сине-гранатовые» обратили свое внимание на вратаря Порту Диогу Кошту, хотя рассматривают и альтернативы, имена которых пока неизвестны.

Также в услугах Кошты заинтересованы Бавария и Манчестер Сити и «драконы», за которых выступает футболист смирились с его потенциальной потерей летом следующего года.

Ранее сообщалось, что Порту может заменить своего основного голкипера Андреем Луниным.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Андрей Лунин

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