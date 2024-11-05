Барселона хочет осуществить трансфер звезды Ливерпуля

Каталонцы не против подписать Мохамеда Салаха на правах свободного агента.

Каталонская Барселона нацелилась на громкий трансфер летом следующего года.

Как сообщает издание Sport.es. "сине-гранатовые" готовы вернуться к идее подписания Мохамеда Салаха, которую не удалось воплотить несколько лет. Трансфер может состояться на правах свободного агента.

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Главными проблемами должно стать то, что Ливерпуль хотел бы оставить Салаха у себя и продлить его контракт, который истекает в июне 2025 года, а также интерес саудовских клубов к приобретению египтянина.

В текущем сезоне Мохамед забил 9 голов и оформил 7 ассистов в 15 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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