Барселона провела самый результативный старт сезона в своей истории
Команда Флика установила новый клубный рекорд.
Каталонская Барселона установила новый клубный рекорд.
Напомним, что накануне подопечные Флика уверенно обыграли Црвену Звезду со счетом 2:5.
Забитый Фермином Лопесом гол на 76-й минуте стал 55-м для каталонского клуба в текущем сезоне, а также новым рекордом.
Барселона впервые в своей истории забила 55 мячей в первых 16-ти играх сезона. Предыдущий рекорд в 54 гола был установлен в сезоне-1950/51.
Ранее также Црвена Звезда потролила Реал.
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