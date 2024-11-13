Талант Барселоны получил очередную травму

Вингер каталонской Барселоны Ансу Фати получил новое повреждение во время тренировочного занятия.

Как сообщает пресс-служба "сине-гранатовых", испанский талант травмировал двуглавую мышцу правого бедра. Из-за этого футболист пропустит около месяца.

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Отметим, что несмотря на свой молодой возраст 22-летний Фати имеет серьезную историю травм. Всего из-за разного рода повреждений Ансу находился вне футбола около двух лет.

В текущем сезоне игрок провел 7 матчей без результативных действий.

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