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Талант Барселоны получил очередную травму

Ансу Фати пропустит около месяца.
Сегодня, 16:29
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images

Вингер каталонской Барселоны Ансу Фати получил новое повреждение во время тренировочного занятия.

Как сообщает пресс-служба "сине-гранатовых", испанский талант травмировал двуглавую мышцу правого бедра. Из-за этого футболист пропустит около месяца.

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Отметим, что несмотря на свой молодой возраст 22-летний Фати имеет серьезную историю травм. Всего из-за разного рода повреждений Ансу находился вне футбола около двух лет.

В текущем сезоне игрок провел 7 матчей без результативных действий.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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