Французский журналист - о сафонове: Вы подписали не Яшина, этот парень смешной

Французский журнались Даниэль Риоло раскритиковал Луиса Энрике после поражения Баварии.

Напомним, парижане проиграли немецкому клубу с минимальным счетом. Единственный гол забил Ким Мин Чжэ после ошибки матвея сафонова.

Риоло считает, что ротация вратарей, устроенная Энрике, не идет на пользу ни клубу, ни самим игрокам, а сафонов и вовсе не нужен, так как Доннарумма умеет все то же самое, но лучше.

"Те сэйвы, которые он сделал, Доннарумма тоже делает в каждом матче. Проблема не в грубой ошибке, а в том, что Луис Энрике зачем-то позорится с этой ротацией вратарей. "Я выпущу тебя, а теперь я выпущу тебя".

Теперь он потерял Доннарумму. Все кончено, Луис Энрике больше не увидит Доннарумму. Но зачем нужно было это делать? Ты подписал не Зеппа Майера или Льва Яшина, а сафонова, бывшего вратаря краснодара! Давайте поговорим о голе? Этот парень был просто смешон", - цитирует журналиста RMC Sport.

Ранее также сообщалось, что Энрике установил клубный антирекорд.

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