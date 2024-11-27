iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Соперник сборной Украины может остаться без главного тренера

Доменико Тедеско может быть отправлен в отставку.
27 ноября, 14:33
Доменико Тедеско / Getty Images
Доменико Тедеско / Getty Images

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) может уволить Доменико Тедеско уже завтра, пишет Саша Тавольери.

По информации журналиста, завтра состоится заседания совета директоров, на котором главным вопросом будет отставка немецкого специалиста.

Тедеско возглавил сборную Бельгии в 2023 году, под его руководством команды вышла в 1/8 Евро-2024 и заняла третье место в группе в Лиге наций.

У команды всего одна победа в восьми матчах, а также, как утверждает журналист, Тедеско полностью потерял раздевалку, которая более ему не доверяет.

Напомним, что сборной Украине предстоит сыграть против Бельгии в стыковых матчах за место в Дивизоне А Лиги наций.

Ранее также французский журналист раскритиковал Луиса Энрике.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Доменико Тедеско

Статьи по теме

"Знаем, как играть против Украины": Тренер Бельгии отреагировал на жеребьевку Лиги наций "Знаем, как играть против Украины": Тренер Бельгии отреагировал на жеребьевку Лиги наций
Тренер сборной Бельгии: Эта группа оказалась сложнее, чем многие думали Тренер сборной Бельгии: Эта группа оказалась сложнее, чем многие думали
Тренер сборной Бельгии указал на слабое место своей команды перед матчем с Украиной Тренер сборной Бельгии указал на слабое место своей команды перед матчем с Украиной
Тренер Бельгии - о поражении от Словакии: Мы не преуспели только в реализации моментов Тренер Бельгии - о поражении от Словакии: Мы не преуспели только в реализации моментов
Помочь журналистам

Видео

Первый забитый гол, но пятое поражение: видео лучших моментов матча Динамо - Виктория Пльзень
Первый забитый гол, но пятое поражение: видео лучших моментов матча Динамо - Виктория Пльзень

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" поборятся за элиту Лиги наций - назван соперник в плей-офф
просмотров
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вернулась в ТОП-100, Калинина потеряла позицию
просмотров
Рейтинг ATP: провал Урсу, успех Приходько, Синнер первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа10:15
Михаил Мудрик: статистика-2024/2025
Биатлон09:56
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
Европа09:25
Забитый мяч Гарначо в ворота Эвертона попал в список номинантов на звание лучшего гола года
Европа08:50
Довбик попал в список номинантов команды года FIFA
Европа08:31
Анчелотти и Гвардиола - среди претендентов на звание тренера года
Европа07:59
Лунин - в списке номинантов на звание лучшего голкипера от FIFA
Европа07:31
FIFA объявила претендентов на премию The Best
Лига конференций01:10
Тренер Челси оценил игру и гол Мудрика в победном матче Лиги конференций
Лига Европы00:47
Яремчук получил травму через полторы минуты после выхода на поле
Лига Европы00:45
"План работал до первого пропущенного гола": Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло Виктории
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK