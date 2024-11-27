Соперник сборной Украины может остаться без главного тренера

Доменико Тедеско может быть отправлен в отставку.

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) может уволить Доменико Тедеско уже завтра, пишет Саша Тавольери.

По информации журналиста, завтра состоится заседания совета директоров, на котором главным вопросом будет отставка немецкого специалиста.

Тедеско возглавил сборную Бельгии в 2023 году, под его руководством команды вышла в 1/8 Евро-2024 и заняла третье место в группе в Лиге наций.

У команды всего одна победа в восьми матчах, а также, как утверждает журналист, Тедеско полностью потерял раздевалку, которая более ему не доверяет.

Напомним, что сборной Украине предстоит сыграть против Бельгии в стыковых матчах за место в Дивизоне А Лиги наций.

Ранее также французский журналист раскритиковал Луиса Энрике.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!