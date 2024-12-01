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Кейн не поможет Баварии в матче с Шахтером

Главный бомбардир мюнхенцев будет вынужден пропустить ряд поединков из-за травмы.
Сегодня, 14:32
Гарри Кейн / Getty Images
Гарри Кейн / Getty Images

Тренерский штаб мюнхенской Баварии в ближайших матчах не сможет рассчитывать на своего основного форварда Гарри Кейна.

Ключевой игрок "ротен" накануне получил травму в поединке 12-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской Боруссией (1:1) и был вынужденно заменен на 33-й минуте встречи.

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Бавария на своем официальном сайте без указаний сроков восстановления игрока проинформировала, что 31-летний футболист прошел медицинское обследование, по итогам которого ему диагностировали небольшое растяжение мышцы правого бедра.

Тем не менее, как сообщает Bild, Кейн будет вынужден провести в лазарете минимум две недели.

Если восстановление английского форварда будет проходить хорошо, его возвращение на поле ожидается в последнем матче мюнхенцев в этом году 20 декабря против РБ Лейпциг в 15-м туре чемпионата Германии.

Из-за травмы нападающий не сможет помочь своей команде в поединке Лиги чемпионов против донецкого Шахтера, который состоится 10 декабря. Кроме того, английский бомбардир будет вынужден пропустить матч с Байером (3 декабря) в Кубке Германии, а также поединки с Хайденхаймом (7 декабря) и Майнцом (14 декабря) в Бундеслиге.

Отметим, что в нынешнем сезоне Кейн провел за Баварию во всех турнирах 19 матчей, в которых записал на свой счет 20 голов и девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что звезду Баварии задержали за вождение в нетрезвом состоянии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Гарри Кейн

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