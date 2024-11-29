Звезду Баварии задержали за вождение в нетрезвом состоянии

Один из лидеров Баварии Альфонсо Дэвис вляпался в неприятную историю, сообщает Bild.

В ночь с четверга на пятницу полиция остановила подозирительный черный Lamborghini Urus, за рулем которого оказался защитник мюнхенцев.

Во время беседы с игроком полицейские учуяли запах алкоголя и заставили Альфонсо пройти тест на алкоголь, показавший 0.6 промилле.

Согласно немецким законам, такое количество алкоголя в крови не является уголовным преступлением, однако остается серьезным проступком.

А потому Дэвис, скорее всего, получит штраф в 500 евро, а также запрет на вождение авто в течение месяца. Бавария пока инцидент не комментировала.

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