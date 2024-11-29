iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Звезду Баварии задержали за вождение в нетрезвом состоянии

Альфонсо Дэвис попал в небольшой скандал.
Сегодня, 19:05
Альфонсо Дэвис / Getty Images
Альфонсо Дэвис / Getty Images

Один из лидеров Баварии Альфонсо Дэвис вляпался в неприятную историю, сообщает Bild.

В ночь с четверга на пятницу полиция остановила подозирительный черный Lamborghini Urus, за рулем которого оказался защитник мюнхенцев.

Во время беседы с игроком полицейские учуяли запах алкоголя и заставили Альфонсо пройти тест на алкоголь, показавший 0.6 промилле.

Согласно немецким законам, такое количество алкоголя в крови не является уголовным преступлением, однако остается серьезным проступком.

А потому Дэвис, скорее всего, получит штраф в 500 евро, а также запрет на вождение авто в течение месяца. Бавария пока инцидент не комментировала.

Ранее также сообщалось, где может продолжить карьеру Поль Погба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: альфонсо дэвис

Статьи по теме

Агент Дэвиса опроверг договоренности футболиста с Реалом Агент Дэвиса опроверг договоренности футболиста с Реалом
Основной игрок Баварии определился со своим будущим Основной игрок Баварии определился со своим будущим
Манчестер Юнайтед усилил заинтересованность в одном из футболистов Баварии Манчестер Юнайтед усилил заинтересованность в одном из футболистов Баварии
Защитник Баварии стал трансферной целью Манчестер Юнайтед Защитник Баварии стал трансферной целью Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде
Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" поборятся за элиту Лиги наций - назван соперник в плей-офф
просмотров
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вернулась в ТОП-100, Калинина потеряла позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина удаляется от Сербии
просмотров

Последние новости

Европа21:27
Защитник Ливерпуля может больше не сыграть в этом году
Европа20:57
Зинченко может покинуть Арсенал ради нового форварда для Артеты
20:46
На ISPORT.ua открыта вакансия редактора новостной ленты
Формула 120:32
Гран-при Катара: Норрис стартует с поула на спринте
Биатлон20:12
Пидручный пропустит первую гонку сезона Кубка мира
Европа19:25
Челси и Манчестер Юнайтед следят за бывшим форвардом Манчестер Сити
Европа19:05
Звезду Баварии задержали за вождение в нетрезвом состоянии
Украина18:25
Вратарь Ингульца отразил пятый пенальти подряд, повторив рекорд УПЛ
ЧМ-202617:58
Официально: Украина во второй корзине жеребьевка отбора на ЧМ-2026
Украина17:48
Таблица УПЛ: победе не помогла Ингульцу покинуть последнее место
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK