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Милан представил новую форму в ретро-стиле

Итальянский клуб отмечает 125-летие.
Сегодня, 15:39
Мілан
Мілан

Официальный сайт Милана представил новую форму команды к 125-й годовщине празднования создания футбольного клуба.

"Новая форма, за которую проголосовали преданные болельщики Милана в ходе увлекательного соревнования, олицетворяет вневременный стиль и дух миланизма, которые клуб отстаивал с момента своего основания в 1899 году", - говорит заявление клуба.

Дизайн с широкими полосами впервые появился на футболках "россонери" в 1950-х годах. Логотип, изображенный на форме, чествует первую официальную эмблему клуба.

Напомним, что в последнем на данный момент своем матче Милан разгромил Сассуоло в Кубке Италии, забив им шесть голов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

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