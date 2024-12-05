Милан представил новую форму в ретро-стиле

Официальный сайт Милана представил новую форму команды к 125-й годовщине празднования создания футбольного клуба.

"Новая форма, за которую проголосовали преданные болельщики Милана в ходе увлекательного соревнования, олицетворяет вневременный стиль и дух миланизма, которые клуб отстаивал с момента своего основания в 1899 году", - говорит заявление клуба.

Дизайн с широкими полосами впервые появился на футболках "россонери" в 1950-х годах. Логотип, изображенный на форме, чествует первую официальную эмблему клуба.

Напомним, что в последнем на данный момент своем матче Милан разгромил Сассуоло в Кубке Италии, забив им шесть голов.

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