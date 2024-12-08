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Зинченко вне заявки на матч против Фулхэма

Украинец не сыграет в лондонском дерби.
Сегодня, 15:09
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В рамках 15-го тура АПЛ Арсенал на своем поле примет Фулхэм.

Микель Артета определился с составом на лондонское дерби. Украинец Александр Зинченко не сыграет в этом поединке.

Зинченко остался вне заявки на игру против «дачников» по неизвестным пока причинам.

Матч между Арсеналом и Фулхэмом состоится сегодня, 8 декабря, 16:00.

Напомним, ранее тренер Челси подтвердил, что Мудрик не сыграет в следующем матче из-за болезни.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко

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