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Мареска высказался о состоянии здоровья Мудрика

У Михаила все еще есть проблемы.
Вчера, 22:50
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Наставник лондонского Челси Энцо Мареска вспомнил о Михаиле Мудрике, говоря о кадровых проблемах команды.

Итальянец отметил, что украинец точно не поможет в следующем матче, ведь все еще болеет.

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«Джеймс и Фофана понемногу возвращаются, но им еще далеко до того, чтобы выйти на поле.

Миша Мудрик продолжает болеть. Остальные футболисты готовы к игре», - сказал Мареска.

Прошлый матч Мудрик пропустил из-за болезни. В следующем туре «синих» ждет дерби против Тоттенхэма.

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