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Агент Мудрика высказался о его будущем

Михаил сконцентрирован на игре за Челси и надеждах "застолбить" за собой место в основе.
Сегодня, 15:13
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Агент Михаила Мудрика Вадим Шаблий в интервью английскому изданию Standard высказался о будущем своего клиента.

По словам Шаблия, Мудрик является уникальным игроком, которому для уверенности в себе важно чувствовать доверие.

"Я рад, что Михаил стал нашим клиентом. Он уникальный игрок с большим талантом и амбициями. Для него жизненно важно получать удовольствие от игры и чувствовать, что ему доверяют

Я абсолютно убежден, что он покажет все свои лучшие футбольные качества. Конечно, такие игроки, как Мудрик, всегда будут привлекать внимание других клубов и их скаутов. Он из тех футболистов, которые благодаря своим игровым качествам могут повлиять на результат матча».

Агент также заверил, что Мудрик сконцентрирован на том, чтобы выбить себе место в старте лондонского Челси.

"Он чувствует игру, умеет брать на себя ответственность и быстро принимает решения. Но сейчас у него контракт с Челси, и все его мысли сосредоточены на том, чтобы обеспечить себе место в стартовом составе", - заявил украинец.

Напомним, ранее сообщалось, что легенда сборной Франции предложил Мудрику перейти в Манчестер Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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