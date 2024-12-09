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Мбаппе: Я знаю, что нужно делать на поле и за его пределами, чтобы выиграть Золотой мяч

Француз полностью уверен в своих силах.
Сегодня, 00:36
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Форвард Реала Килиан Мбаппе заявил, что вскоре выиграет Золотой мяч.

Француз считает, что знает, что нужно делать, нужно только приложить усилие, чтобы завоевать желанный трофей.

"Я уже многого достиг. Какие важные трофеи мне осталось завоевать? Лига чемпионов – я играю в лучшем клубе для этого. Чемпионат Европы. И почему бы не сыграть однажды на Олимпиаде?

Индивидуальные трофеи тоже имеют значение – конечно, мне не хватает Золотого мяча. Я знаю, что нужно делать на поле и за его пределами, чтобы выиграть его. Если я сделаю все возможное, чтобы выиграть его, я его получу", - цитирует Мбаппе RMC Sport.

Ранее также сообщалось, что  Каррагер расхвалил Коула Палмера.

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