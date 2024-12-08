Каррагер - о Палмере: Возможно, он сделал уже больше, чем Дзола

Легенда Ливерпуля Джейми Каррагер считает, что Коул Палмер и Челси в целом показывают фантастический уровень.

Каррагер заявил, что Челси неожиданно для многих участвует в чемпионской гонке и не в последнюю очередь благодаря Коулу Палмеру.

"То, что творит Челси в этом сезоне, стало полной неожиданностью для многих из нас, включая меня. Я думал, что они будут серьезно бороться за место в Лиге чемпионов. Думаю, и Энцо Мареска думал так же, но сейчас этот клуб находится в гонке за титул.

Коул Палмер забивает пенальти и участвует в голе Энцо Фернандеса. Соперники боятся, когда мяч у него. Он играет не в лучшей команде. Если посмотреть на Челси за последние годы, на игроков с яркой игрой, вы вспомните Джанфранко Дзолу и Эдена Азара. Возможно, он уже сделал больше, чем Дзола, за свои 18 месяцев в клубе.

Если он продолжит в том же духе, он войдет в историю как один из величайших игроков «Челси». Он очень особенный игрок, и это касается не только Премьер-лиги, но и Европы, а также мирового футбола", - цитирует Каррагера BBC.

Ранее также защитник Челси отшутился после трудной победы над Тоттенхэмом.

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