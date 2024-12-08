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"Победа едва не ускользнула": Кукурелья пошутил об итогах матча против Тоттенхэма

Защитник также успел пожаловаться на свои бутсы.
Вчера, 22:10
Марк Кукурелья / Getty Images
Марк Кукурелья / Getty Images

Защитник Челси Марк Кукурелья отшутился об итогах матча против Тоттенхэма.

Напомним, накануне "синие" с трудом вырвали победу после того, как дважды пропустили в первом тайме. Оба гола случились из-за того, что Кукурелья дважды подскользнулся на своей половине поля.

Затем защитник сменил бутсы и даже отдал ассист на Джейдона Санчо, а Челси выиграл со счетом 3:4.

После матча Кукурелья опубликовал фото со своими бутсами в мусорном ведре, подписав "простите, "синие", но вскоре удалил публикацию.

Джерело: instagram.com/cucurella3
Джерело: instagram.com/cucurella3

А несколько позднее испанец пошутил в Твиттере, что победа чуть было не ускользнула от Челси.

Ранее также Арсенал не сумел выиграть в другом лондонском дерби.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марк Кукурелья

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