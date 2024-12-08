Борнмут с Забарным вырвал победу над Ипсвичем, Арсенал без Зинченко сыграл вничью в лондонском дерби
В рамках 15-го туру АПЛ Борнмут зустрівся з Іпсвічем.
Поєдинок почався не найкращим чином для команди Іллі Забарного. Вже на 21-ій хвилині завдяки голу Конора Чапліна Іпсвіч вийшов вперед.
Даний рахунок на табло тримався достатньо довго, але у другому таймі Андоні Іраола втрутився в гру замінами, які допомогли "вдихнути життя" в його команду.
Спершу "вишні" відновили паритет завдяки голу Енеса Юнала, а за кілька миттєвостей до кінця Данго Уаттара вирвав перемогу для своєї команди.
Ілля Забарний провів на полі весь матч.
Іпсвіч - Борнмут 1:2
Голи: Чаплін, 21 - Юнал, 87, Уаттара, 90+5
В іншому матчі в той же час зустрічались Фулгем і Арсенал.
"Коттеджери" забили вже на 11-ій хвилині. Автором голу став Рауль Хіменес.
Господарі добре грали в обороні, тож "канонірам" довго не вдавалося відповісти чимось своєму супернику. Рахунок було зрівняно лише на 52-ій хвилині у притаманному стилі для колективу Мікеля Артети - Вільям Саліба забив після кутового.
Пізніше Букайо Сака міг виривати перемогу для гостей, але його гол скасували через офсайд.
Олександр Зінченко не грав у матчі через наразі невідомі причини.
Фулгем - Арсенал 1:1
Голи: Хіменес, 11 - Саліба, 52
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