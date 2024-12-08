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Борнмут с Забарным вырвал победу над Ипсвичем, Арсенал без Зинченко сыграл вничью в лондонском дерби

Матчи "вишен" и "канониров" прошли по разному.
Сегодня, 18:19
Фулхэм - Арсенал / Getty Images
Фулхэм - Арсенал / Getty Images

В рамках 15-го туру АПЛ Борнмут зустрівся з Іпсвічем.

Поєдинок почався не найкращим чином для команди Іллі Забарного. Вже на 21-ій хвилині завдяки голу Конора Чапліна Іпсвіч вийшов вперед.

Даний рахунок на табло тримався достатньо довго, але у другому таймі Андоні Іраола втрутився в гру замінами, які допомогли "вдихнути життя" в його команду.

Спершу "вишні" відновили паритет завдяки голу Енеса Юнала, а за кілька миттєвостей до кінця Данго Уаттара вирвав перемогу для своєї команди.

Ілля Забарний провів на полі весь матч.

Іпсвіч - Борнмут 1:2

Голи: Чаплін, 21 - Юнал, 87, Уаттара, 90+5

В іншому матчі в той же час зустрічались Фулгем і Арсенал.

"Коттеджери" забили вже на 11-ій хвилині. Автором голу став Рауль Хіменес.

Господарі добре грали в обороні, тож "канонірам" довго не вдавалося відповісти чимось своєму супернику. Рахунок було зрівняно лише на 52-ій хвилині у притаманному стилі для колективу Мікеля Артети - Вільям Саліба забив після кутового.

Пізніше Букайо Сака міг виривати перемогу для гостей, але його гол скасували через офсайд.

Олександр Зінченко не грав у матчі через наразі невідомі причини.

Фулгем - Арсенал 1:1

Голи: Хіменес, 11 - Саліба, 52

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