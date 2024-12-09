Компани отреагировал на слухи о подписании Мудрика в Баварию

Главный тренер Баварии Венсан Компани высказался про интерес команды к вингеру Челси Михаилу Мудрику.

По словам специалиста, немецкий коллектив выйдет на трансферный рынок зимой.

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"Увидим ли мы в будущем каких-то украинских игроков в Баварии, например Мудрика? Честно говоря, я вообще не был сфокусирован на этой теме. Я знаю замечательных украинских футболистов, вы упомянули сейчас о Мудрике. Но эти вещи выходят на повестку дня в январе.

Поэтому, возможно, мы будем обсуждать это через 3-4 недели. Также мы говорим об этом летом. Поэтому у меня нет конкретного ответа на ваш вопрос", - сказал тренер на пресс-конференции.

В текущем сезоне Мудрик провел 15 матчей, за которые забил три гола и сделал четыре голевые передачи.

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