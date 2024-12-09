iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Легенда Шахтера приехал поддержать команду в матче с Баварией

Жуниор Мораес посетит игру Лигу чемпионов.
Вчера, 23:10
Жуниор Мораес / ФК Шахтер Донецк
Жуниор Мораес / ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 10 декабря, Шахтер сыграет с Баварией в рамках шестого тура Лиги чемпионов.

"Горняки" проводят подготовку к поединку, который пройдет в Гельзенкирхене (Германиия) на Фельтинс-Арена.

Читай также: "Кто это?": Роналду лаконично отреагировал на критику экс-одноклубника из Реала

Тренировку Шахтера посетил бывший нападающий команды Жуниор Мораес.

Матч Шахтер - Бавария начнется в 22:00 по Киеву.

Напомним, Шахтер поддержал Усика перед реваншем с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Лучшие бомбардиры УПЛ-2024/25: два лидеры, футболист Карпат ворвался в гонку Лучшие бомбардиры УПЛ-2024/25: два лидеры, футболист Карпат ворвался в гонку
Компани отреагировал на слухи о подписании Мудрика в Баварию Компани отреагировал на слухи о подписании Мудрика в Баварию
Perfect World Shanghai Major 2024: The Mongolz - MOUZ, Spirit - Liquid в четвертьфинале Perfect World Shanghai Major 2024: The Mongolz - MOUZ, Spirit - Liquid в четвертьфинале
Таблица УПЛ: Динамо стало единоличным лидером, Карпаты догнали Полесье Таблица УПЛ: Динамо стало единоличным лидером, Карпаты догнали Полесье
Помочь журналистам

Видео

Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации
Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: первый этап Кубка мира в Контиолахти завершится масс-стартами
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур упали, Калинина поднялась
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на первом этапе Кубка мира
просмотров
Футбол сегодня: Динамо - Александрия в УПЛ, Тоттенхэм - Челси, матчи Арсенала, Атлетико, поединки Серии А и Бундеслиги
просмотров

Последние новости

Украина00:10
Лучшие бомбардиры УПЛ-2024/25: два лидеры, футболист Карпат ворвался в гонку
Вчера, 23:40
Европа23:40
Компани отреагировал на слухи о подписании Мудрика в Баварию
Лига Чемпионов23:10
Легенда Шахтера приехал поддержать команду в матче с Баварией
Киберспорт22:35
Perfect World Shanghai Major 2024: The Mongolz - MOUZ, Spirit - Liquid в четвертьфинале
Украина22:15
Таблица УПЛ: Динамо стало единоличным лидером, Карпаты догнали Полесье
Бокс21:55
"Он так и не восстановился": катмен Ломаченко рассказал про состояние боксера
Украина21:30
УПЛ: Динамо разгромило Александрию, Рух одолел Полесье
Европа21:12
Нойер выбыл до конца года из-за травмы
Бокс20:50
Бриедис назвал причину плохого выступления Усика в бою с Чисорой
Киберспорт20:22
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi потеряли первое место, Passion UA и В8 удержали свои места
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK