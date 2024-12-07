"Кто это?": Роналду лаконично отреагировал на критику экс-одноклубника из Реала

Португалец не стал мириться с упреками в свой адрес.

Нападающий Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на критику в свой адрес со стороны бывшего одноклубника из мадридского Реала Рафаэля ван дер Варта.

Нидерландский экс-футболист в недавнем интервью talkSPORT с одной стороны похвалил португальца за профессиональное отношение к своему делу, но в то же время упрекнул в чрезмерном эгоизме.

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Ван дер Варт утверждал, что Роналду был одержим своими голами, что он был бы недоволен, если бы команда выиграла 6:0, но он не забил, и все было бы наоборот, если бы они уступил 2:3, но он отличился дважды.

Издание Maisfutebol опубликовало эти слова нидерландца в своем посте в Instagram, после чего в комментарии пришел Роналду, отреагировав на упреки в свой адрес.

"Кто этот парень?" - кратко прокомментировал публикацию португалец.

Роналду и ван дер Варт вместе выступали за Реал в сезоне-2009/10.

Отметим, что схожая реакция на, вероятно, неприятные для Роналду высказывания была у португальца на слова его бывшего партнера из академии лиссабонского Спортинга.

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