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Ван дер Ваарт: Криштиану – единственный футболист, чей член я никогда не видел

Легендарный игрок пошутил о форварде сборной Португалии.
Сегодня, 17:44
Роналду и ван дер Ваарт / Getty Images
Роналду и ван дер Ваарт / Getty Images

Бывший нидерландский футболист Рафаэль ван дер Ваарт, вспомнил времена, когда пересекся в мадридском Реале из Криштиану Роналду.

Во время подкаста на радио Talksport бывший игрок Тоттенгема, Гамбурга и других клубов упомянул о профессионализме и трудолюбии бывшего партнера. Ван дер Ваарт рассказал шутку, которую охарактеризовал Роналду.

"Криштиану - это единственный футболист, член которого я никогда не видел. Он всегда первым приезжал на тренировку и последним из него уходил".

Кроме того, Ван дер Ваарт также отметил определенный эгоизм у португальца.

"Он был невероятно эгоистичен. Если бы мы выиграли со счетом 6:0, но он не забил бы ни одного мяча, он бы не был счастлив, но если бы мы проиграли 2:3 и он забил два гола, то Криштиану был бы доволен. Но он не играл только на себя, это была просто необходимость забивать голы. Он всегда повторял: "Мне нужны мои голы!", - подытожил Рафа.

Ван дер Ваарт ныне иногда выступает футбольным экспертом и жестко комментирует игру звездных футболистов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Рафаэль ван дер Ваарт

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