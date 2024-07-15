Ван дер Ваарт жестко раскритиковал игроков сборной Англии

Экс-игрок сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Ваарт раскритиковал английских игроков.

Напомним, накануне сборная Англии уступила Испании в финале Евро-2024.

Ван дер Ваарт заявил, что у англичан не хватало желания идти вперёд и воли к победе. Особенно досталось Беллингему и Райсу.

"100 миллионов евро за Деклана Райса. Что он делает? Он отбирает мяч только для того, чтобы сделать передачу назад Джону Стоунзу.

Он бесполезен. Если ты действительно стоишь 100 миллионов евро, то должен уметь продвигать мяч вперед.

Джуд Беллингем не из тех, кто играет изящными касаниями – он просто сильный парень, который может бегать 90 минут подряд.

Номер 10 на его спине вызывает вопросы. Конечно, он может носить 10-й номер, но я считаю, что он не десятка", - приводит слова бывшего футболиста The Europian Lad.

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