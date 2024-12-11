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"Извините, ребята": талант Манчестер Юнайтед выбрал Месси, а не Роналду

Амад Диалло принял участие в забавном челлендже.
Сегодня, 12:04
Амад Диалло / Getty Images
Амад Диалло / Getty Images

Вингер Манчестер Юнайтед Амад Диалло прошел забавный челлендж.

Игрока попросили назвать лучших по его мнению игроков в разных номинациях, а затем выбрать лучшего из них.

Диалло назвал Маркуса Рэшфорда лучшим футболистом из числа тех, с кем играл, Месси – своим кумиром в детстве. Далее выбрал Алехандро Гарначо самым быстрым игроком из тех, кого видел и назвал Уэйна Руни лучшим игроком Манчестер Юнайтед в истории АПЛ.

Амад считает Дидье Дрогба лучшим футболистом из Кот-д′Ивуара, игравшим в Премьер-лиге, Роналду – лучшим дриблером АПЛ, Неймара выбрал своим любимым вингером, а Неманью Видича – лучшим защитником в истории АПЛ. 

А затем в сетке на выбывание из всего списка Диалло выбрал Лионеля Месси. Забавно, что в финале игроку пришлось выбирать между аргентнцем и Роналду, и перед окончательным выбором Амад извинился перед товарищами.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед работает над трансфером парагвайского защитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Амад Диалло

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