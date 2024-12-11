"Извините, ребята": талант Манчестер Юнайтед выбрал Месси, а не Роналду

Вингер Манчестер Юнайтед Амад Диалло прошел забавный челлендж.

Игрока попросили назвать лучших по его мнению игроков в разных номинациях, а затем выбрать лучшего из них.

Диалло назвал Маркуса Рэшфорда лучшим футболистом из числа тех, с кем играл, Месси – своим кумиром в детстве. Далее выбрал Алехандро Гарначо самым быстрым игроком из тех, кого видел и назвал Уэйна Руни лучшим игроком Манчестер Юнайтед в истории АПЛ.

Амад считает Дидье Дрогба лучшим футболистом из Кот-д′Ивуара, игравшим в Премьер-лиге, Роналду – лучшим дриблером АПЛ, Неймара выбрал своим любимым вингером, а Неманью Видича – лучшим защитником в истории АПЛ.

А затем в сетке на выбывание из всего списка Диалло выбрал Лионеля Месси. Забавно, что в финале игроку пришлось выбирать между аргентнцем и Роналду, и перед окончательным выбором Амад извинился перед товарищами.

Messi or Ronaldo? 🧐



Amad Diallo picks his ultimate football player in a knockout challenge 🐐 pic.twitter.com/m7SAvO5wAN — Sky Sports (@SkySports) December 11, 2024

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед работает над трансфером парагвайского защитника.

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