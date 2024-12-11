Манчестер Юнайтед нашел себе левого защитника в Парагвае

17-летний Диего Леон близок к переезду в Европу.

Манчестер Юнайтед ведет активные переговоры по трансферу защитника Серро Портеньо Диего Леона, пишет Фабрицио Романо.

Клуб продолжает искать молодых талантов по всему миру, которых можно подписать до 10 млн евро.

17-летний Леон, как предполагается, обойдется манкунианцам в более 3-4 млн евро, что вкладывается в существующую стратегию клуба.

В текущем сезоне у молодого защитника 19 игр, в которых он отличился двумя голами. Трансфермаркт оценивает игрока всего в 1 млн евро.

Ранее также Гвардиола рассказал, каким видит свое будущее в Манчестер Сити.

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