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Гвардиола рассказал о том, каким он видит свое будущее после Ман Сити

Пеп хочет, чтобы «горожане» стали последним клубом в его карьере
Сегодня, 18:58
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Наставник английского Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился планами касаемо своего будущего.

По словам испанского специалиста, он уверен, что «горожане» станут последним клубом в его карьере, но он рассматривает возможность работы в сборной.

«Я хочу, чтобы Ман Сити был моим последним клубом. Не говорю о долгосрочном будущем, но я не собираюсь покидать Англию и делать то же, что и сейчас еще где-то. Но я вижу возможность возглавить национальную сборную, потому что это другой вид работы», - сказал Пеп в разговоре с испанским шеф-поваром Дани Гарсией.

Напомним, ранее сообщалось, что Гвардиола едва не набросился на фаната после провокации.

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