Ямаль: Моя цель выиграть Чемпионат мира и Лигу чемпионов до того, как мне исполнится 21 год

Лидер Барселоны и главный вундеркинд мирового футбола Ламин Ямаль высказался о своих планах на будущее.

По словам Ямаля, в его цели входит завоевание Лиги чемпионов с каталонцами и Чемпионата мира с Испанией уже в ближайшее время.

"До того, как мне исполнится 21... моя цель - выиграть чемпионат мира с Испанией, Лигу чемпионов и еще две Ла Лиги с Барсой.

Если я выиграю Лигу чемпионов, у меня также будет больше шансов выиграть Золотой мяч!", - заявил Ламин в интервью Tuttosport.

Напомним, ранее сообщалось, что вингер "сине-гранатовых" получил непростую травм .

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