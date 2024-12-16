Ямаль не поможет Барселоне в матче с Атлетико
Стал известен характер травмы вингера Барселоны Ламина Ямаля.
Как утверждает El Chiringuito TV, у 19-летнего вингера растяжение связок голеностопа. Восстановление после такого повреждения занимает обычно 3-4 недели.
Это значит, что Ямаль не сможет помочь своему клубу в очень важном матче против Атлетико 21 декабря. Издание считает, что выход вингера на поле будет практически чудом.
Напомним, что у Барселоны и Атлетико по 38 очков в чемпионате, но каталонцы опережают соперника благодаря дополнительных параметрам.
В текущем сезоне у Ламина Ямаль 15 матчей, в которых он забил пять голов и сделал девять результативных передач.
Ранее также сообщалось, что Руслан Малиновский вернулся к тренировкам.
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