Аморим прокомментировал возможную продажу Рэшфорда

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим высказался по поводу Маркуса Рэшфорда.

Специалист заявил, что англичанину действительно нужно быть готовым к новому вызову.

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"Он прав. Перед нами стоит новый вызов, и он тяжелый, это самый большой вызов в футболе, потому что мы находимся в сложной ситуации. Это действительно новый вызов. Я надеюсь, что все мои игроки готовы к этому новому вызову.

Говорил ли я с Маркусом Рэшфордом? Еще нет, это было вчера, а я дал им выходной.

Я просто хочу побеждать и помогать команде становиться лучше, поэтому мы должны стать лучше с Маркусом Рэшфордом, все просто. Мы пробуем разные вещи, чтобы подтолкнуть Маркуса быть на его лучшем уровне, который он показывал в прошлом

Такому клубу нужны большие таланты, а он - большой талант, поэтому нам просто необходимо, чтобы он выступал на самом высоком уровне, и я сосредотачиваюсь на этом. Я просто хочу помочь Маркусу", - приводит слова тренера Sky Sports.

В текущем сезоне Маркус провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что полузащитник Манчестер Юнайтед побил рекорд Руни.

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