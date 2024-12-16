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Полузащитник Манчестер Юнайтед побил рекорд Руни

Бруну Фернандеш забил 21 пенальти.
Сегодня, 09:15
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш установил новый клубный рекорд.

Напомним, накануне команда Аморима обыграла Манчестер Сити, а португалец забил гол с пенальти.

Это стал 21-й гол для Фернандеша с 11-метровой отметки в футболке манкунианцев, тем самым он побил рекорд Уэйна Руни, которого на счету 20 реализованных пенальти.

Также стоит отметим, что для достижения этой отметки Бруну понадобилось лишь 25 ударов в то время, как Руни достиг своего показателя после 28 пенальти.

Ранее также Аморим заявил, что Рэшфорд и Гарначо еще получат свои шансы.

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