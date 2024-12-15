Аморим - о Гарначо и Рэшфорде: С их талантом в составе мы можем быть намного сильнее

Рубен не поставил крест на аргентинце и англичанине, не включив их в заявку на дерби.

Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморим прояснил будущее Алехандро Гарначо и Маркуса Рэшфорда, которые не вошли в заявку на победное лондонское дерби.

По словам специалиста, это решение не было дисциплинарной санкцией.

«Если бы это было дисциплинарное решение, я бы сказал об этом здесь, и это было бы более серьезной проблемой.

Я просто хочу делать своих игроков лучше. И порой вы видите и понимаете, что, например с Рэшфордом мы пытались очень долго делать что-то, но это не работало.

Нам надо делать то же самое, или попробовать что-то новое? Это настолько просто.

Если они будут работать на тренировках хорошо, то с талантом который они имеют, они оба - мы будем намного лучше. Им нужно работать тяжело, и они пытаются это делать - сегодня они поработали очень хорошо и это хорошо.

Новая неделя, новая жизнь. Давайте посмотрим, каким будет следующий состав», - сказал Аморим.

Напомним, ранее Рубен признался, что сообщил о своем решении игрокам через WhatsApp

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