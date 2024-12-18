Реал разгромил Пачуку в финале Межконтинентального кубка

В рамках финала Межконтинентального кубка Реал встретился с Пачукой

В первом тайме команды больше присматривались друг к другу, но «сливочные» все же открыли счет. Автором гола стал Килиан Мбаппе

Во втором тайме испанская команда на классе довела счет до разгромного и победили. Забивали Родриго и Винисиус

Таким образом, Реал спокойно обыграл мексиканский коллектив и завоевал очередной трофей в клубной истории.

Реал - Пачука 3:0

Голы: Мбаппе, 37, Родриго, 53, Винисиус, 84

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