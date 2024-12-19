Барселона может потерять солидную сумму на футболках собственного производства

Каталонцам нужно разрешение от Nike, чтобы продать их.

Барселона может потерять около полутора миллона евро на футболках, пишет Football Espana.

Издание, ссылаясь на Radio Catalunya пишет, что каталонцы искали альтернативы Nike, пока пытались согласовать с компанией новый контракт.

Руководство клуб искало других поставщиков, а затем и вовсе решило сделать футболки самостоятельно.

Речь идет о 150 тысячах комплектах, которые обошлись Барселоне по 10 евро. Теперь, когда у клуба на руках новый контракт с Nike, они не могут продать футболки.

Чтобы реализовать собственно произведенные комплекты клубу требуется разрешение немецкой компании. Если же его не будет, сумму возместить будет неоткуда.

Ранее также сообщалось, что акционеры Валенсии устроили очередную акцию против владельца клуба.

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