Назван матч, после которого Гвардиолу могут уволить из Манчестер Сити
Испанец близок к отставке.
Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола вскоре может покинуть команду.
Как сообщает издание El Gol Digital, испанский специалист близок к отставке.
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Если в поединке против Эвертона Манчестер Сити потерпет неудачу, то Гвардиолу уволят.
Манчестер Сити занимает седьмое местое в турнирной таблице АПЛ, имея 27 очков после 17 игр.
Матч Манчестер Сити - Эвертон состоится в четверг, 26 декабря.
Ранее сообщалось, что манчестерская команда попытается исправить ситуацию громким подписанием уже в январе.
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