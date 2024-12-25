iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити попытается исправить ситуацию громким подписанием уже в январе

Гвардиола настаивает на срочном трансфере Мохамеда Кудуса.
Сегодня, 10:01
Мохамед Кудус / Getty Images
Мохамед Кудус / Getty Images

Манчестер Сити попробует исправить текущую ситуацию в клубе большим трансфером, пишет Caught Offside.

Напомним, что "горожане" занимают седьмое место после 17-ти туров. Команда Гвардиолы проиграла уже шесть в матчей в текущем сезоне.

Чтобы исправить ситуацию клуб попробует уже в январе подписать хавбека Вест Хэма Мохамеда Кудуса, для чего понадобится немалая сумма.

Издание оценивает возможный зимнйи трансфер в 80 млн евро, а также утверждает, что Гвардиола настаивает на этом подписании как можно скорее.

В текущем сезоне Мохамед Кудус провел 14 матчей, в которых отличился тремя голами и двумя ассистами. Трансфермаркт оценивает его в 50 млн евро.

Ранее также сообщалось, что летом Манчестер Сити пытался подписать звезду Реала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

Статьи по теме

Астон Вилла нанесла поражение Манчестер Сити Астон Вилла нанесла поражение Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед благодаря глупой ошибке Нунеша начал камбэк и победил Ман Сити Манчестер Юнайтед благодаря глупой ошибке Нунеша начал камбэк и победил Ман Сити
Аморим: У нас есть проблемы посерьезнее, чем у Манчестер Сити Аморим: У нас есть проблемы посерьезнее, чем у Манчестер Сити
Манчестер Сити может зимой подписать бывшего хавбека Юнайтед Манчестер Сити может зимой подписать бывшего хавбека Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира
Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Кипр и Швеция пошли в отрыв от Украины
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на этапе Кубка мира в Анси
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров

Последние новости

Биатлон12:50
Уоррен раскритиковал Дюбуа за дикий поступок по отношению к Усику
Европа12:33
Одноклубник Цыганкова попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед
Бокс12:25
Промоутер оценил шанс на бой Джошуа - Фьюри
Европа11:47
Защитник Манчестер Юнайтед поработал волонтером в канун Рождества
Украина11:15
Капитан Днепра первым в истории Суперлиги сыграл 500 матчей
Европа10:42
Ван Дейк отказался назвать сроки переговоров по новому контракту
Европа10:01
Манчестер Сити попытается исправить ситуацию громким подписанием уже в январе
Киберспорт09:28
Команда Зинченко попробует взять реванш у MOUZ в финале EPL Season 22
Европа09:10
Проблемный бразильский хавбек близок к возвращению в Ла Лигу
Европа08:27
Манчестер Сити пытался переманить звезду Реала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK