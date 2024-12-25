Манчестер Сити попытается исправить ситуацию громким подписанием уже в январе

Манчестер Сити попробует исправить текущую ситуацию в клубе большим трансфером, пишет Caught Offside.

Напомним, что "горожане" занимают седьмое место после 17-ти туров. Команда Гвардиолы проиграла уже шесть в матчей в текущем сезоне.

Чтобы исправить ситуацию клуб попробует уже в январе подписать хавбека Вест Хэма Мохамеда Кудуса, для чего понадобится немалая сумма.

Издание оценивает возможный зимнйи трансфер в 80 млн евро, а также утверждает, что Гвардиола настаивает на этом подписании как можно скорее.

В текущем сезоне Мохамед Кудус провел 14 матчей, в которых отличился тремя голами и двумя ассистами. Трансфермаркт оценивает его в 50 млн евро.

Ранее также сообщалось, что летом Манчестер Сити пытался подписать звезду Реала.

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