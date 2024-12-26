Спортинг объявил об отставке главного тренера
Португальский клуб не смог заменить Аморима.
Чемпион португальской лиги Спортинг официально объявил о увольнении Жоау Перейры с поста главного тренера.
Специалист проработал во главе команды чуть больше одного месяца.
Um Leão para sempre.— Sporting CP (@SportingCP) December 25, 2024
Obrigado, João Pereira 🦁 pic.twitter.com/KhxhqwIdqk
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Во главе команды он провел восемь матчей. На счету три победы, одна ничья и четыре поражения.
Новым наставником клуба станет Руй Боргеш, которого назначат в ближайшее время.
Ранее был назван матч, после которого Гвардиолу могут уволить из Манчестер Сити.
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