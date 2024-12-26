Барселона готовится к огромной летней распродаже

Клуб намерен заработать не менее 80 млн евро.

Барселона расстанется с рядом игроком в летнее трансферное окно, утверждает Diario Sport.

Издание пишет, что клуб не будет активным в январе, однако уже строит грандиозные планы на лето.

С открытием летнего трансферного окна каталонцы рассчитывают продать нескольких игроков центра защиты и полузащиты. Клуб уже прислушивается к предложениям.

Конкретные имена тех, кто может покинуть клуб не называются, но минимальная сумма, которую Барселона планирует заработать с этих продаж - 80 млн евро.

Отдельно стоит вопрос по поводу Ансу Фати. Вингера хотят продать или отдать в аренду, но так, чтобы сделка устраивала все стороны. Сам же испанец хочет бороться за место в старте Барселоны.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм определился с альтернативой Забарному.

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