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Барселоне отказали в регистрации Ольмо и Виктора на вторую половину сезона

Клуб попытается успеть подать жалобу в суд первой инстанции.
Сегодня, 14:51
Дани Ольмо / Getty Images
Дани Ольмо / Getty Images

Коммерческий суд Барселоны отклонил запрос каталонского клуба на регистрацию игроков, сообщает Marca.

Барселона пыталась зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на оставшуюся часть сезона. Однако запрос был отклонен.

Текущая регистрация истекает в конце декабря, а новую нужно подать 31 декабря, этот крайний срок.

Клуб попытается оспорить решение в суде первой инстанции 30 декабря, однако им может попросту не хватить времени.

Ранее также сообщалось, что агент Дани Ольмо прибыл в Англию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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