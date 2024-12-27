Барселоне отказали в регистрации Ольмо и Виктора на вторую половину сезона

Коммерческий суд Барселоны отклонил запрос каталонского клуба на регистрацию игроков, сообщает Marca.

Барселона пыталась зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на оставшуюся часть сезона. Однако запрос был отклонен.

Текущая регистрация истекает в конце декабря, а новую нужно подать 31 декабря, этот крайний срок.

Клуб попытается оспорить решение в суде первой инстанции 30 декабря, однако им может попросту не хватить времени.

Ранее также сообщалось, что агент Дани Ольмо прибыл в Англию.

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