Барселоне снова отказали в регистрации игроков
Юридический путь регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора закрыт для Барселоны, пишет Mundo Deportivo.
Напомним, ранее клуб получил отказ в регистрации и попытался оспорить решение в суде первой инстанции. Однако суд также отказал, ссылаясь на правила Ла Лиги и финансовый отчет каталонцев.
Таким образом, единственный путь - сделка о продаже VIP-лож арабским компаниям, за которые Барселона должна выручить 100 млн евро.
Все документы между сторонами уже подписаны, и ожидается только разрешение со стороны Ла Лиги. Однако также ожидалось, что разрешение должно было быть получено еще в понедельник, 30 декабря.
А уже сегодня, 31 декабря, последний день подачи заявки, так что у клуба остается совсем немного времени, чтобы завершить сделку и зарегистрировать игроков.
Ранее также сообщалось, что с защитника Севильи сняли обвинения в изнасиловании.
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