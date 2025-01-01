Ла Лига сняла регистрацию с двух игроков Барселоны – они имеют право покинуть клуб бесплатно

У Барселоны не получилось все же оставить игроков в заявке.

Ла Лига сообщила, что у менеджмента Барселоны не получилось получить право на регистрацию двух футболистов – Дани Ольмо и Пау Виктора.

"По состоянию на 31 декабря Барселона не представила альтернативных решений, которые в соответствии с правилами экономического контроля лиги позволили бы ей зарегистрировать любого игрока со 2 января 2025 года"

Таким образом, футболисты вправе покинуть клуб в статусе свободных агентов.

Данb Ольмо присоединился к Барсе летом этого года за 55 млн. евро с РБ Лейпциг и подписал контракт до 2030 года. Клуб смог зарегистрировать его на первую половину сезона из-за травмы датского защитника Андреаса Кристенсена.

Чемпион мира сыграл 15 матчей, в которых забил шесть голов и отдал один ассист. На счету Пау Виктора 17 поединков, два забитых мяча и ассист. Ранее сообщалось, что клуб нашел метод зарегистрировать Ольмо и Виктора, но, похоже, он оказался не действенным.

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