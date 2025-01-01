iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ла Лига сняла регистрацию с двух игроков Барселоны – они имеют право покинуть клуб бесплатно

У Барселоны не получилось все же оставить игроков в заявке.
Сегодня, 12:47
Getty Images
Getty Images

Ла Лига сообщила, что у менеджмента Барселоны не получилось получить право на регистрацию двух футболистов – Дани Ольмо и Пау Виктора.

"По состоянию на 31 декабря Барселона не представила альтернативных решений, которые в соответствии с правилами экономического контроля лиги позволили бы ей зарегистрировать любого игрока со 2 января 2025 года"

Таким образом, футболисты вправе покинуть клуб в статусе свободных агентов.

Данb Ольмо присоединился к Барсе летом этого года за 55 млн. евро с РБ Лейпциг и подписал контракт до 2030 года. Клуб смог зарегистрировать его на первую половину сезона из-за травмы датского защитника Андреаса Кристенсена.

Чемпион мира сыграл 15 матчей, в которых забил шесть голов и отдал один ассист. На счету Пау Виктора 17 поединков, два забитых мяча и ассист. Ранее сообщалось, что клуб нашел метод зарегистрировать Ольмо и Виктора, но, похоже, он оказался не действенным.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

Статьи по теме

Барселоне снова отказали в регистрации игроков Барселоне снова отказали в регистрации игроков
Одноклубник Зинченко может продолжить карьеру в Барселоне Одноклубник Зинченко может продолжить карьеру в Барселоне
Ямаль восстанавливается от своего повреждения с опережением графика Ямаль восстанавливается от своего повреждения с опережением графика
Барселона нашла метод зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую половину сезона Барселона нашла метод зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую половину сезона
Помочь журналистам

Видео

Экс-игрок Челси и МЮ забил второй гол 2025 года
Экс-игрок Челси и МЮ забил второй гол 2025 года

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки
просмотров
Футбол сегодня: состоится один матч в топ-лигах
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: xertioN занял 14-е место в рейтинге
просмотров

Последние новости

НБА15:55
ЛеБрон Джеймс установил уникальный возрастной рекорд НБА
Бокс15:27
Хирн назвал лучшего боксера 2024 года
Бокс14:59
Гвоздик подобрал двух потенциально интересных соперников для Усика
14:41
Чемпионат мира по дартсу: стартовали четвертьфиналы
Украина14:15
Стало известно, что будет с игроками Руха после объединения с Карпатами
Европа13:54
Бывший форвард сборной Украины может перебраться на Кипр
Бокс13:39
Гвоздик: Конечно Усик превзошел Кличко, уже давно
Европа13:21
Трансферное окно официально открылось, уже сделано трансферов почти на 100 млн евро
Европа12:51
Футбол сегодня: состоится один матч в топ-лигах
Европа12:47
Ла Лига сняла регистрацию с двух игроков Барселоны – они имеют право покинуть клуб бесплатно
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK