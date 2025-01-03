Барселона рассчитывает зарегистрировать Ольмо и Виктора до конца трансферного окна

Кроме того каталонцы готовят очередной иск.

Барселона уверена, что сможет зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора до конца трансферного окна, пишет Mundo Deportivo.

Напомним, что срок подачи заявки на вторую половину сезона истек 31 января. Клуб не смог вовремя зарегистрировать игроков и теперь ищет опции.

Если сегодня, 3 января, клуб снова получит отказ в регистрации, то каталонцы уже готовят иск в суд.

Они намерены обжаловать нынешние правила регистрации, согласно которым крайний срок подачи заявки для игроков, пострадавших от нехватки места в заработной ведомости, 31 декабря.

Каталонцы хотят добиться изменения правил, чтобы срок подачи заявки совпадал с датой закрытия зимнего трансферного окна. Также они инициируют процесс, который позволит Ольмо и Виктору выступать за клуб, опираясь на аргументацию о неравных условиях, создаваемых действующими правилами.

Ранее также сообщалось, что клубы Ла Лиги также готовят протест, если Барселоне позволят зарегистрировать игроков.

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