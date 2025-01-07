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Клуб из Молдовы предложил Криштиану должность в будущем, если он перейдет к ним летом

Роналду может получить "значимый" скачек в карьере.
Сегодня, 17:20
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может оказаться в Молдове.

Дачия Буюкань призвала легендарного футболиста перейти в их команду, отказавшись от контракта с Ан-Насром.

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"Роналду еще не продлил контракт с Ан-Насром и будет открыт для предложений этой зимой. Мы в Академии Дачии Буюкань считаем, что лучшим решением для продолжения карьеры игрока является наш клуб по нескольким причинам.

Во-первых, ему не придется привыкать к другим цветам, мы все равно играем в желто-голубых. Тогда мы обещаем ему место в администрации клуба как международного бренд-посла академии или тренера детских групп (ты должен где-то начать тренировать, прежде чем возглавлять Манчестер Юнайтед или Реал).

Криштиану, мы ждем тебя (и ты не можешь удержаться от мысли, что наш комплект тебе подходит)", - говорится в заявлении.

В текущем сезоне Роналду провел 19 матчей за саудовский клуб, в которых забил 16 голов и сделал три голевые передачи.

Напомним, президент английского клуба на каяке проплыл по полю собственного стадиона.

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