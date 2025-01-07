Passion UA ​​Зинченко подписал игрока без согласия его предыдущего клуба

Накануне киберспортивная организация Passion UA ​​объявила о подписании контракта с украинским игроком в Counter-Strike 2 Владиславом 'Kvem' Королем.

Тем не менее, бывший клуб игрока – другая украинская организация IKLA – назвала такой переход противоправным.

"Мы с сожалением сообщаем, что Kvem подписал контракт с Passion UA ​​БЕЗ получения необходимого соглашения о трансфере от нашей организации. Наша команда юристов активно занимается этим вопросом и будет принимать все соответствующие законные действия. Кроме того, мы подаем официальные запросы ко всем активным турнирным операторам из просьбой ограничить участие игрока в соревнованиях до момента разрешения спора", - говорится в заявлении IKLA.

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CEO Passion UA ​​Артемийс Рабовс прокомментировал ситуацию сложившуюся в комментарии Кацапскому Инферно.

"Мы связались с Kvem, узнали о его контрактных условиях с IKLA. Он нас убедил, что контракт был расторгнут. Также мы связались с его агентом и юристами и они предоставили нам много документов, подтверждающих тот факт, что IKLA нарушали несколько контрактных обязанностей и из-за этого контракт был расторгнут в одностороннем порядке со стороны игрока".

Функционер также сообщил, что IKLA изъявили желание обсудить сумму трансфера игрока.

"IKLA попросили удалить объявление о подписании контракта с их игроком и аннулировать контракт, если он был заключен без их согласия. И говорят, что если есть интерес к их игроку, то они готовы обсудить трансфер. Я всегда за то, чтобы защищать интересы наших игроков, чтобы развивать наших игроков и я считаю, что мы действуем совершенно правильно со стороны закона. Мы преждевременно убедились, что он является свободным агентом и после этого начали переговоры по личному контракту игрока".

Отметим, что команды организации IKLA не принимают участия в матчах уже почти год - с конца января 2024 года. Но при этом владелец клуба Максим Беднарский отмечает действующий контракт Kvem с организацией, который будет действовать до конца 2025 года.

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