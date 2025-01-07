Президент английского клуба на каяке проплыл по полю собственного стадиона

В английском регионе Лестершир прошли наводнения, из-за которых уровень воды сильно поднялся и специальным службам пришлось спасти 59 человек.

Не обошла беда и небольшой футбольный клуб Энсти Номандс, выступающий в седьмом по силе дивизионе Англии.

Их стадион Кростон Роад затопило. Но президент и по совместительству главный тренер команды Тони Блэнкард решил повеселить фанатов и жителей городка Энсти, он сел в каяк и проплыл на нем прямо по футбольному полю.

В социальных сетях клуб прокомментировал это следующим образом: "Хотя погода снова принесла беду для команды, у нашего президента есть некоторые новые идеи".

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