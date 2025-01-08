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Барселона позволят временно зарегистрировать Ольму и Виктора - источник

Высший совет по спорту признал, что аргументы каталонцев стоит рассмотреть.
Сегодня, 07:43
Дани Ольмо / Getty Images
Дани Ольмо / Getty Images

Барселона сможет в ближайшее время зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора, утверждает Cadena SER.

Напомним, что Ла Лига и RFEF отказали каталонцам в регистрации игроков. Тогда клуб обратился с иском в Высший совет по спорту (CSD).

По информации издания, совет решил позволить Барселоне временно зарегистрировать игроков. Решение вступит в силу после того, как его объявят официально.

CSD считает, что ходайство каталонцев имеет под собой юридическое обоснование, а потому их аргументы стоит изучить более пристально. Пока будет продолжаться разбирательство, клуб сможет временно зарегистрировать игроков.

Ольмо и Виктор вряд ли появятся в матче против Атлетика, однако, возможно, смогут принять участие в финале Суперкубка, если клуб туда пробьется. Окончательное решение CSD должен вынести в течение трех месяцев.

Ранее также сообщалось, что Винисиус все же получил дисквалификацию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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