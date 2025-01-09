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"Серьезная травма головы": тренер Тоттенхэма рассказал о состоянии Бентанкура

Футболист потерял сознание в игре против Ливерпуля.
Сегодня, 07:50
Родриго Бентанкур / Getty Images
Родриго Бентанкур / Getty Images

В рамках первого полуфинального матча Кубка английской лиги Тоттенхэм минимально переиграл Ливерпуль (1:0).

На седьмой минуте встречи полузащитник "шпор" Родриго Бентакур потерял сознание.

Читай также: Тоттенхэм прокомментировал состояние игрока, потерявшего сознание в игре с Ливерпулем

Главный тренер Тоттенхема Ангелос Постекоглу прокомментировал ситуацию с травмой уругвайца.

"Когда завершился первый тайм, Бентанкура уже доставили в больницу на обследование. К счастью, он был в сознании и оставался в нем.

Давайте не будем строить предположения. Это была серьезная травма головы. Все переживают за него и хотят, чтобы все было хорошо. Врачи предоставят официальную информацию, и клуб ее опубликует".

Ранее сообщалось, что звезда АПЛ прошел повторный допрос по поводу обвинений в изнасиловании.

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