Звезда АПЛ прошел повторный допрос по поводу обвинений в изнасиловании

Известно, что игрок основной и имеет неплохую зарплату.

Звездный футболист АПЛ прошел повторный допрос по делу о трех изнасилованиях. Об этом сообщило издание The Telegraph.

Имя игрока не сообщается, однако, известны некоторые детали о нем. В частности, отмечается что он старше 30 лет и вызывается в свою сборную на постоянной основе.

Также по информации источника, игрок зарабатывает сотни тысяч фунтов в неделю и является одним из ключевых игроков своего коллектива.

Напомним. ранее сообщалось, что Борнмут потерял второго форварда за два дня Борнмут потерял второго форварда за два дня.

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