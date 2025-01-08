Звезда АПЛ прошел повторный допрос по поводу обвинений в изнасиловании
Известно, что игрок основной и имеет неплохую зарплату.
Звездный футболист АПЛ прошел повторный допрос по делу о трех изнасилованиях. Об этом сообщило издание The Telegraph.
Имя игрока не сообщается, однако, известны некоторые детали о нем. В частности, отмечается что он старше 30 лет и вызывается в свою сборную на постоянной основе.
Также по информации источника, игрок зарабатывает сотни тысяч фунтов в неделю и является одним из ключевых игроков своего коллектива.
Напомним. ранее сообщалось, что Борнмут потерял второго форварда за два дня Борнмут потерял второго форварда за два дня.
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